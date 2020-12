Europa League, urne benevole per Milan, Roma e Napoli (Di lunedì 14 dicembre 2020) AGI - La sensazione è che poteva andare molto peggio e che, invece, il sorteggio di Nyon sia stato benevolo per Napoli, Roma e Milan, rappresentanti italiane ai sedicesimi di finale di Europa League. Per i giallorossi una trasferta nel nord del Portogallo, a Braga, contro una squadra insidiosa ma certamente dotata di un lignaggio inferiore rispetto a molti altri club presenti all'interno dell'urna. È un ritorno al passato per l'allenatore Paulo Fonseca che ha guidato gli 'arsenalistas' (i colori sociali sono bianco e rosso e prendono ispirazione dalla squadra londinese dell'Arsenal) nel 2015-206 vincendo la Coppa di Portogallo e arrivando fino ai quarti di Europa League quando l'avventura fu interrotta dallo Shakhtar Donetsk. Fu quel doppio confronto a convincere gli ... Leggi su agi (Di lunedì 14 dicembre 2020) AGI - La sensazione è che poteva andare molto peggio e che, invece, il sorteggio di Nyon sia stato benevolo per, rappresentanti italiane ai sedicesimi di finale di. Per i giallorossi una trasferta nel nord del Portogallo, a Braga, contro una squadra insidiosa ma certamente dotata di un lignaggio inferiore rispetto a molti altri club presenti all'interno dell'urna. È un ritorno al passato per l'allenatore Paulo Fonseca che ha guidato gli 'arsenalistas' (i colori sociali sono bianco e rosso e prendono ispirazione dalla squadra londinese dell'Arsenal) nel 2015-206 vincendo la Coppa di Portogallo e arrivando fino ai quarti diquando l'avventura fu interrotta dallo Shakhtar Donetsk. Fu quel doppio confronto a convincere gli ...

