Europa League: le avversarie delle italiane ai sedicesimi di finale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Europa League: le avversarie di Milan, Napoli e Roma ai sedicesimi di finale. Tutti gli accoppiamenti del torneo internazionale Sono stati sorteggiati i gironi per i sedicesimi di finale di Europa League (QUI TUTTE LE PARTITE). Il Milan di Stefano Pioli affronterà la Stella Rossa, il Napoli di Gennaro Gattuso sfiderà il Granada e la Roma di Paulo Fonseca se la vedrà con lo Sporting Braga. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 dicembre 2020): ledi Milan, Napoli e Roma aidi. Tutti gli accoppiamenti del torneo internazionale Sono stati sorteggiati i gironi per ididi(QUI TUTTE LE PARTITE). Il Milan di Stefano Pioli affronterà la Stella Rossa, il Napoli di Gennaro Gattuso sfiderà il Granada e la Roma di Paulo Fonseca se la vedrà con lo Sporting Braga. Leggi su Calcionews24.com

DalotDiogo : 3?? punti e primo posto nei gironi di Europa League. Avanti così ragazzi.?? #forzamilan #UEL 3 points and first pla… - ODDSbible : Cavani in the Europa League - ZZiliani : 12 milioni a stagione (18 lordi) più 40 milioni di mancati introiti per eliminazione ai gironi di Champions (sia un… - MCalcioNews : Europa League: gli abbinamenti dei sedicesimi di finale ? - Affaritaliani : Milan-Stella Rossa. Napoli e Roma... Il tabellone -