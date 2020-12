Europa League, il sorteggio sorride a Milan, Roma e Napoli: ecco il quadro dei sedicesimi di finale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Napoli affronterà il Granada, la Roma sfiderà lo Sporting Braga e il Milan incontrerà la Stella Rossa di Belgrado. Sono gli accoppiamenti delle tre italiane ai sedicesimi di finale di Europa League. L’urna di Nyon ha evitato cattive sorprese, lasciando gli incroci pericolosi ad altre contendenti: tra le sfide più interessanti ci sono Real Sociedad-United, Benfica-Arsenal, Lilla-Ajax. I rossoneri ritrovano un eterno avversario come Dejan Stankovic, 231 presenze nell’Inter con cui ha vinto il Triplete e oggi allenatore della Stella Rossa. In attacco un’altra conoscenza del campionato italiano: Diego Falcinelli, bomber della squadra con 9 gol totali. Per il Milan la Stella Rossa evoca in ogni caso dolci ricordi: due precedenti nel 1988/89, altri due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ilaffronterà il Granada, lasfiderà lo Sporting Braga e ilincontrerà la Stella Rossa di Belgrado. Sono gli accoppiamenti delle tre italiane aididi. L’urna di Nyon ha evitato cattive sorprese, lasciando gli incroci pericolosi ad altre contendenti: tra le sfide più interessanti ci sono Real Sociedad-United, Benfica-Arsenal, Lilla-Ajax. I rossoneri ritrovano un eterno avversario come Dejan Stankovic, 231 presenze nell’Inter con cui ha vinto il Triplete e oggi allenatore della Stella Rossa. In attacco un’altra conoscenza del campionato italiano: Diego Falcinelli, bomber della squadra con 9 gol totali. Per illa Stella Rossa evoca in ogni caso dolci ricordi: due precedenti nel 1988/89, altri due ...

