Europa League, il sorteggio del Napoli ai sedicesimi di finale LIVE (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Napoli conoscerà a breve l’avversaria che affronterà ai sedicesimi di finale di Europa League. Sono tre le squadre italiane ancora in corsa: Milan, Roma e gli azzurri, tutte teste di serie. Chiuso al primo posto il girone di qualificazione con 11 punti, tre vittorie, due pari e un solo ko, il Napoli eviterà di sicuro alcuni abbinamenti difficili come con Arsenal, Tottenham, Manchester United, Leicester, Ajax, Bayer Leverkusen o Shakhtar, oltre alla Real Sociedad già sfidata. Queste le possibili sfidanti del Napoli, al sorteggio di Nyon: Salisburgo (Dalla Champions) Olympiacos (Dalla Champions) Dinamo Kiev (Dalla Champions) Krasnodar (Dalla Champions) Young Boys Molde Slavia Praga Benfica Granada Braga Lille Maccabi Tel Aviv Anversa Wolfsberg Stella ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ilconoscerà a breve l’avversaria che affronterà aididi. Sono tre le squadre italiane ancora in corsa: Milan, Roma e gli azzurri, tutte teste di serie. Chiuso al primo posto il girone di qualificazione con 11 punti, tre vittorie, due pari e un solo ko, ileviterà di sicuro alcuni abbinamenti difficili come con Arsenal, Tottenham, Manchester United, Leicester, Ajax, Bayer Leverkusen o Shakhtar, oltre alla Real Sociedad già sfidata. Queste le possibili sfidanti del, aldi Nyon: Salisburgo (Dalla Champions) Olympiacos (Dalla Champions) Dinamo Kiev (Dalla Champions) Krasnodar (Dalla Champions) Young Boys Molde Slavia Praga Benfica Granada Braga Lille Maccabi Tel Aviv Anversa Wolfsberg Stella ...

