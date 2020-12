Europa League, il sorteggio dei sedicesimi di finale: ecco le avversarie di Milan, Napoli e Roma (Di lunedì 14 dicembre 2020) Non solo la Champions League.Alle ore 13, in quel di Nyon, è andato in scena il sorteggio che ha stabilito gli accoppiamenti per i sedicesimi di finale di Europa League.Tre le squadre italiane presenti nell’urna: Milan, Napoli e Roma. Gli uomini di Stefano Pioli sfideranno prossimamente la Stella Rossa, mentre la squadra di Rino Gattuso dovrà affrontare . La Roma, infine, dovrà vedersela con l'Sc Braga.Di seguito, tutti gli accoppiamenti: Wolfsberger - Tottenham Dinamo Kiev - Club Brugge Real Sociedad - Manchester United Benfica - Arsenal Stella Rossa - Milan Anversa - Rangers Slavia Praga-Leicester Sc Braga-Roma Leggi su mediagol (Di lunedì 14 dicembre 2020) Non solo la Champions.Alle ore 13, in quel di Nyon, è andato in scena ilche ha stabilito gli accoppiamenti per ididi.Tre le squadre italiane presenti nell’urna:. Gli uomini di Stefano Pioli sfideranno prossimamente la Stella Rossa, mentre la squadra di Rino Gattuso dovrà affrontare . La, infine, dovrà vedersela con l'Sc Braga.Di seguito, tutti gli accoppiamenti: Wolfsberger - Tottenham Dinamo Kiev - Club Brugge Real Sociedad - Manchester United Benfica - Arsenal Stella Rossa -Anversa - Rangers Slavia Praga-Leicester Sc Braga-

