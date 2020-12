Europa League, il Napoli pesca il Granada ai sedicesimi di finale (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il Napoli affronterà gli spagnoli del Granada ai sedicesimi di finale di Europa League. Così ha deciso il sorteggio di Nyon, al quale gli azzurri si sono presentati da testa di serie, come le altre due italiane inserite nell’urna: Milan e Roma. La squadra di Gattuso ha potuto evitare le avversarie più difficili, in un’edizione che presenta ben quindici capoliste di campionato qualificate (su 19 Paesi rappresentati) per i sedicesimi. Il Milan affronterà la Stella Rossa di Belgrado. La Roma affronterà il Braga. Il Napoli giocherà l’andata in trasferta il 18 febbraio, e il ritorno 25 allo Stadio Maradona. Ai sedicesimi di finale esordisce anche in Europa League la Var. Questo il quadro ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 dicembre 2020) Ilaffronterà gli spagnoli delaididi. Così ha deciso il sorteggio di Nyon, al quale gli azzurri si sono presentati da testa di serie, come le altre due italiane inserite nell’urna: Milan e Roma. La squadra di Gattuso ha potuto evitare le avversarie più difficili, in un’edizione che presenta ben quindici capoliste di campionato qualificate (su 19 Paesi rappresentati) per i. Il Milan affronterà la Stella Rossa di Belgrado. La Roma affronterà il Braga. Ilgiocherà l’andata in trasferta il 18 febbraio, e il ritorno 25 allo Stadio Maradona. Aidiesordisce anche inla Var. Questo il quadro ...

