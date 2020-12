Europa e Italia tentennano su 5G e Cina, si va avanti "schermati" (Di lunedì 14 dicembre 2020) “A proposito di 5G, sulla Cina gli Stati Uniti non molleranno la presa”. Ne è convinta Mila Fiordalisi, direttore di CorCom, quotidiano specializzato in digitale e innovazione, interpellata da HuffPost sul delicato tema geopolitico della tecnologia di quinta generazione per la telefonia mobile. La scorsa settimana era presente anche lei come relatore al convegno web organizzato dall’azienda cinese Zte dal titolo ‘Perché avere paura del 5G? Quando la conoscenza crea valore’. In quell’occasione Massimo D’Alema, presidente della Fondazione Italianieuropei, intervenendo in video, aveva spiegato quanto, a suo avviso, la nuova epoca democratica americana di Joe Biden potrebbe attenuare la situazione che si è venuta a creata nel recente passato – di spaccatura tra le due super potenze Cina e Stati Uniti – con l’Europa, però, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) “A proposito di 5G, sullagli Stati Uniti non molleranno la presa”. Ne è convinta Mila Fiordalisi, direttore di CorCom, quotidiano specializzato in digitale e innovazione, interpellata da HuffPost sul delicato tema geopolitico della tecnologia di quinta generazione per la telefonia mobile. La scorsa settimana era presente anche lei come relatore al convegno web organizzato dall’azienda cinese Zte dal titolo ‘Perché avere paura del 5G? Quando la conoscenza crea valore’. In quell’occasione Massimo D’Alema, presidente della Fondazionenieuropei, intervenendo in video, aveva spiegato quanto, a suo avviso, la nuova epoca democratica americana di Joe Biden potrebbe attenuare la situazione che si è venuta a creata nel recente passato – di spaccatura tra le due super potenzee Stati Uniti – con l’, però, ...

