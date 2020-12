Europa a due volti per le romane: Bayern Monaco e Braga sulla strada di Lazio e Roma (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’emozione per il ritorno agli ottavi di Champions si è trasformata presto in un brivido di paura per la Lazio. L’urna di Nyon ha estratto il nome peggiore per i biancocelesti: il Bayern Monaco di Flick, autentica corazzata e campione d’Europa in carica. Sarà il secondo incrocio nella storia delle due squadre, il primo risale al 1974, anno del primo scudetto laziale. Allora si sfidarono in amichevole Chinaglia e Beckenbauer, a febbraio sarà una sfida tra Immobile e Lewandowski, i due attaccanti che nella passata stagione si sono contesi fino all’ultimo gol la Scarpa d’oro, finita poi al piede del bomber biancoceleste. Un altro attaccante speciale osserverà con attenzione la sfida: Miroslav Klose, 5 stagioni alla Lazio e 63 gol, ora è il vice allenatore di Flick al Bayern. Ha smesso di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’emozione per il ritorno agli ottavi di Champions si è trasformata presto in un brivido di paura per la. L’urna di Nyon ha estratto il nome peggiore per i biancocelesti: ildi Flick, autentica corazzata e campione d’in carica. Sarà il secondo incrocio nella storia delle due squadre, il primo risale al 1974, anno del primo scudetto laziale. Allora si sfidarono in amichevole Chinaglia e Beckenbauer, a febbraio sarà una sfida tra Immobile e Lewandowski, i due attaccanti che nella passata stagione si sono contesi fino all’ultimo gol la Scarpa d’oro, finita poi al piede del bomber biancoceleste. Un altro attaccante speciale osserverà con attenzione la sfida: Miroslav Klose, 5 stagioni allae 63 gol, ora è il vice allenatore di Flick al. Ha smesso di ...

