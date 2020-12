Etiopia | Abiy riceve il premier del Sudan e visita il Tigray

Leggi su dire

(Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA – Il primo ministro dell’Etiopia, Abiy Ahmed, ha visitato il capoluogo del Tigray per la prima volta dall’inizio del conflitto armato nella regione il 4 novembre. In un messaggio diffuso su Twitter, Abiy ha riferito di suoi incontri ieri a Macallè con i rappresentanti di una nuova amministrazione locale e con i comandanti delle forze armate federali, che resterebbero impegnati a perseguire la “cricca criminale” del Tplf, il Fronte popolare di liberazione del Tigray, il partito entrato in conflitto con l’esecutivo di Addis Abeba.