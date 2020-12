“Esercizi per accorgersi del mondo”: pubblicato il nuovo libro di Livio Borriello (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Dopo la buona accoglienza riservata dalla critica a “Mica me” nel 2008, Livio Borriello pubblica ora il suo secondo libro dal titolo “Esercizi per accorgersi del mondo” nel catalogo Altre Scritture, collana Margini a Fuoco, di Transeuropa, editore da sempre attento al nuovo e al non convenzionale (198 pagine, 12,97 euro). Il libro raccoglie scritti pubblicati in Rete, ma ha l’ambizione di costituire un’opera nuova e organica, non solo per l’aggiunta di numerosi brani inediti, ma per il lavoro di strutturazione e rielaborazione, che li ha resi adatti alla pubblicazione cartacea, e ne ha prodotto un senso diverso. Secondo Livio Borriello questa operazione di trapianto da un ambiente ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Dopo la buona accoglienza riservata dalla critica a “Mica me” nel 2008,pubblica ora il suo secondodal titoloperdelnel catalogo Altre Scritture, collana Margini a Fuoco, di Transeuropa, editore da sempre attento ale al non convenzionale (198 pagine, 12,97 euro). Ilraccoglie scritti pubblicati in Rete, ma ha l’ambizione di costituire un’opera nuova e organica, non solo per l’aggiunta di numerosi brani inediti, ma per il lavoro di strutturazione e rielaborazione, che li ha resi adatti alla pubblicazione cartacea, e ne ha prodotto un senso diverso. Secondoquesta operazione di trapianto da un ambiente ...

