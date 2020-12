Esclusiva | svolta Reggina | avanza Baroni su Rastelli

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 15 dicembre 2020) Come preventivato, la sconfitta contro il Venezia costa la panchina a Mimmo Toscano. Decisione inevitabile dopo le ultime sconfitte e malgrado una serie di contrarietà non tutte dipendenti dall’allenatore amaranto, grande protagonista della promozione in Serie B. La lista dei candidati si è sempre più ristretta: come raccontato, Marcoha guadagnato una posizione privilegiata, ci saranno altri contatti nella notte e se si arriverà alla totale quadratura (6 mesi di contratto con opzione) si potrà arrivare alle intese definitive. In questa mini lista ha perso quota Roberto Stellone, resiste Massimo, molto più defilati gli altri candidati. È già arrivato – come previsto – il comunicato ufficiale dell’esonero di Toscano. Foto: canali ufficiali Frosinone L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.