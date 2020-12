Esclusiva | Reggina-Toscano quasi ai saluti Tutti gli scenari

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 15 dicembre 2020) La sconfitta contro il Venezia ha complicato in modo ormai irrimediabile la posizione di Mimmoin casa. L’allenatore è in bilico da diverse settimane. Il presidente Gallo, che pensava di vincere il campionato soltanto con i proclami estivi, ha creato un clima di fibrillazione e di nervosismo. Gallo ha affidato i poteri al direttore generale Tempestilli, ex responsabile del settore giovanile, dopo aver alternato un numeroimprecisato di dg dal giorno del suo avvento. Ecco glisul possibile sostituto di: i sogni di Gallo sono due, Davide Nicola e Aurelio Andreazzoli. Il primo praticamente impossibile perché non intende scendere in B e perché, soprattutto, è legato da un contratto con il Genoa fino al 2021, al punto che potrebbe prendere il posto di Maran se i ...