"Era inevitabile", "Cosa stai insinuando?": Paolo Brosio sbrocca, Barbara D'Urso lo demolisce: ko tecnico in tv (Di lunedì 14 dicembre 2020) Altissima tensione a Live-Non è la D'Urso in onda su Canale 5 domenica 13 dicembre. Altissima tensione tra Paolo Brosio e la padrona di casa, Barbara D'Urso. Nel corso della puntata è stato fatto sentire l'audio tra la fidanzata di Brosio, Maria Laura De Vitis, e Diego Granese, inoltre la ragazza si è sottoposta alla "Macchina della verità dell'Alabama". Il risultato? Lei lo prenderebbe per i fondelli, lo userebbe insomma, tesi che circola da tempo. Tesi che fa scattare Brosio: "Queste risposte erano inevitabili se una viene orientata a dire tutto questo". Dunque, la secca replica della D'Urso: "Orientate da chi? Pensi che ci sia qualCosa di architettato?". E Brosio: "Noi sappiamo Cosa abbiamo nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020) Altissima tensione a Live-Non è la D'in onda su Canale 5 domenica 13 dicembre. Altissima tensione trae la padrona di casa,D'. Nel corso della puntata è stato fatto sentire l'audio tra la fidanzata di, Maria Laura De Vitis, e Diego Granese, inoltre la ragazza si è sottoposta alla "Macchina della verità dell'Alabama". Il risultato? Lei lo prenderebbe per i fondelli, lo userebbe insomma, tesi che circola da tempo. Tesi che fa scattare: "Queste risposte erano inevitabili se una viene orientata a dire tutto questo". Dunque, la secca replica della D': "Orientate da chi? Pensi che ci sia qualdi architettato?". E: "Noi sappiamoabbiamo nel ...

