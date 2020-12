Epatite C, screening nazionale gratuito per le popolazioni chiave (Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA – Lo scorso 20 novembre, il ministro della Salute Roberto Speranza, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, ha firmato il Decreto attuativo per lo screening nazionale gratuito per il virus dell’Epatite C attraverso l’impiego dei 71,5 milioni di euro stanziati con l’emendamento al Decreto Milleproroghe lo scorso febbraio. Questa firma rappresenta un significativo passo avanti per permettere di rilevare le infezioni di HCV non ancora diagnosticate e migliorare cosi’ la diagnosi precoce nel prossimo biennio 2021-2022. Tuttavia resta ancora molto da fare. “L’investimento di 71,5 milioni riguarda solo la prima parte dello screening graduato raccomandato; pertanto, bisogna garantire fondi dedicati e l’efficienza del sistema per la restante parte della popolazione, cosi’ da poter garantire screening su tutta la coorte 1948-1988, che si stima avere prevalenze alte di HCV, ancora da diagnosticare. Per questo e’ di fondamentale importanza la misurazione omogenea tra le Regioni degli indicatori di efficacia dell’intervento di screening, al fine di poter fornire evidenze sulla dimensione del sommerso e proporre ulteriori azioni e politiche sanitarie costo efficaci, necessarie al fine del raggiungimento dei target dell’OMS” ha commentato Loreta Kondili, Medico Ricercatore presso il Centro Nazionale per la Salute Globale dell’Istituto Superiore di Sanita’ e Responsabile della Piattaforma Italiana per lo studio delle Terapie delle Epatiti ViRali. Leggi su dire (Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA – Lo scorso 20 novembre, il ministro della Salute Roberto Speranza, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, ha firmato il Decreto attuativo per lo screening nazionale gratuito per il virus dell’Epatite C attraverso l’impiego dei 71,5 milioni di euro stanziati con l’emendamento al Decreto Milleproroghe lo scorso febbraio. Questa firma rappresenta un significativo passo avanti per permettere di rilevare le infezioni di HCV non ancora diagnosticate e migliorare cosi’ la diagnosi precoce nel prossimo biennio 2021-2022. Tuttavia resta ancora molto da fare. “L’investimento di 71,5 milioni riguarda solo la prima parte dello screening graduato raccomandato; pertanto, bisogna garantire fondi dedicati e l’efficienza del sistema per la restante parte della popolazione, cosi’ da poter garantire screening su tutta la coorte 1948-1988, che si stima avere prevalenze alte di HCV, ancora da diagnosticare. Per questo e’ di fondamentale importanza la misurazione omogenea tra le Regioni degli indicatori di efficacia dell’intervento di screening, al fine di poter fornire evidenze sulla dimensione del sommerso e proporre ulteriori azioni e politiche sanitarie costo efficaci, necessarie al fine del raggiungimento dei target dell’OMS” ha commentato Loreta Kondili, Medico Ricercatore presso il Centro Nazionale per la Salute Globale dell’Istituto Superiore di Sanita’ e Responsabile della Piattaforma Italiana per lo studio delle Terapie delle Epatiti ViRali.

NurseTimes : ?? Nurse Times Epatite C – Screening HCV gratuito per coorti di nascita e popolazioni chiave: urge implementare effi… - NovelliGnovelli : RT @GerardoDAmico: Domani h.14:40/20:40 Rainews24 Bastalasalute ricerca scientifica a rischio in Italia @FISV998 @research4lifeIT @NovelliG… - research4lifeIT : RT @GerardoDAmico: Domani h.14:40/20:40 Rainews24 Bastalasalute ricerca scientifica a rischio in Italia @FISV998 @research4lifeIT @NovelliG… - GerardoDAmico : Domani h.14:40/20:40 Rainews24 Bastalasalute ricerca scientifica a rischio in Italia @FISV998 @research4lifeIT… - antoninobill : Epatite C, l’ultima sfida: 71,5 milioni stanziati dal governo per far emergere il sommerso ed eliminare il virus. E… -