Enel X Pay aderisce al Piano Italia Cashless del Governo

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) –X PayCahsless, il programma messo a punto dalper incentivare i pagamenti digitali che con l’Extra Cashback di Natale, permetterà di ottenere il 10% di rimborso, fino a un massimo di 150 euro, per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre con carte di credito, carte di debito e app di pagamento tramite dispositivi fisici. Il conto online diX Financial Services permette di ottenere il bonus delsugli acquisti effettuati in modalità elettronica, senza bisogno di autenticarsi con SPID o CIE sull’app IO, e di far rientrare tra le spese oggetto di rimborso anche il pagamento delle bollette di luce e gas, saldate nei punti vendita della rete “Punto Puoi diX”. Grazie al Conto Family di...