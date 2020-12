Enel illumina la Basilica di San Francesco ad Assisi (Di lunedì 14 dicembre 2020) Assisi: affreschi di Giotto proiettati sulla facciata della Basilica Superiore di San Francesco e della Cattedrale di San Rufino Il Natale di Francesco rivive negli affreschi di Giotto proiettati sulla facciata della Basilica Superiore di San Francesco e della Cattedrale di San Rufino, grazie all’illuminazione realizzata a cura di Enel X che coniuga la spiritualità e la tradizione del Natale con l’innovazione di progetti illuminotecnici avanzati. Enel sostiene il Natale di Francesco… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 14 dicembre 2020): affreschi di Giotto proiettati sulla facciata dellaSuperiore di Sane della Cattedrale di San Rufino Il Natale dirivive negli affreschi di Giotto proiettati sulla facciata dellaSuperiore di Sane della Cattedrale di San Rufino, grazie all’zione realizzata a cura diX che coniuga la spiritualità e la tradizione del Natale con l’innovazione di progetti illuminotecnici avanzati.sostiene il Natale di… L'articolo Corriere Nazionale.

francescoassisi : Collaborazione di @EnelGroupIT con il Sacro Convento per illuminazioni suggestive - MassimoSchiavo2 : Barbara D'Urso in politica e il parlamento si illumina d'immenso. #barbaradurso #enel - CorrNazionale : Enel illumina la centrale geotermica di Monterotondo Marittimo: una meravigliosa scenografia natalizia per le notti… - GrossetoNotizie : Festività natalizie: Enel illumina la centrale geotermica con spettacolari scenografie -