Enel costruirà cinque nuovi impianti alimentati da energia rinnovabile in Brasile

(Di lunedì 14 dicembre 2020) (Teleborsa) –Green Power, attraverso la sua controllata brasiliana, ha avviato la realizzazione didanel nord-est del, quattro centrali eoliche e un impianto fotovoltaico, per un totale di 1,3 GW di nuova capacità. La società sta realizzando la centrale eolica da 396 MW Lagoa dos Ventos III e l’impianto fotovoltaico da 256 MW São Gonçalo III nello stato di Piauì, mentre gli altri treeolici – Morro do Chapéu Sul II (353 MW), Cumaru (206 MW) e Fontes dos Ventos II (99 MW) – si trovano rispettivamente negli Stati di Bahia, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Il primo, in particolare, si trova nel comune di Dom Inocêncio, nello stato di Piauí, dove la società sta ...