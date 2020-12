Emilio Fede positivo al coronavirus: a 89 anni ricoverato al Covid Hotel di Napoli (Di lunedì 14 dicembre 2020) positivo al coronavirus, a 89 anni: Emilio Fede è stato ricoverato nel residence di Ponticelli, il "Covid-Hotel" individuato dall'Asl partenopea per assistere i pazienti contagiati ma asintomatici o con lievi sintomi. L'ex direttore del Tg4, spiega il quotidiano partenopeo il Mattino, alloggiava presso l'Hotel Santa Lucia di Napoli, in regime di arresti domiciliari. Fede, spiega ancora il Mattino, proseguirà il suo isolamento al Covid residence vicino l'ospedale del Mare dove è stato trasferito questa mattina. "Le sue condizioni cliniche, per il momento, sono buone e non presenta alcun sintomo", chiarisce il quotidiano. Poche settimane fa l'ex direttore aveva ottenuto l'affidamento ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 dicembre 2020)al, a 89è statonel residence di Ponticelli, il "" individuato dall'Asl partenopea per assistere i pazienti contagiati ma asintomatici o con lievi sintomi. L'ex direttore del Tg4, spiega il quotidiano partenopeo il Mattino, alloggiava presso l'Santa Lucia di, in regime di arresti domiciliari., spiega ancora il Mattino, proseguirà il suo isolamento alresidence vicino l'ospedale del Mare dove è stato trasferito questa mattina. "Le sue condizioni cliniche, per il momento, sono buone e non presenta alcun sintomo", chiarisce il quotidiano. Poche settimane fa l'ex direttore aveva ottenuto l'affidamento ai ...

Rinaldi_euro : Che figura di... (cit. Emilio Fede) ?????? - SkyTG24 : Covid, Emilio Fede positivo al Coronavirus: è ricoverato all'Ospedale del Mare di Napoli - zazoomblog : Emilio Fede ha il Covid: ricoverato- Come sta? In residence Ponticelli “asintomatico” - #Emilio #Covid:… - XMERIDIO78 : RT @fanpage: Ultim'ora Emilio Fede ricoverato in Ospedale per Covid. Le sue condizioni. - mummy53690440 : Emilio Fede positivo al Coronavirus: ricoverato nel residence dell'ospedale del Mare -