Emergenza covid: sindaco salernitano vieta le vendite "porta a porta"

Tempo di lettura: < 1 minuto

Roscigno (Sa)- Divieto di vendita "porta a porta", dal 14 dicembre al 31 gennaio 2021, per prevenire eventuali contagi e focolai da covid19. È l'iniziativa, racchiusa nel contenuto dell'ordinanza numero 43, del sindaco del comune di Roscigno, Pino Palmieri. "In tempi di Emergenza sanitaria nazionale e mondiale da coronavirus – spiega il sindaco Palmieri – è necessario evitare ogni forma di potenziale contagio o focolaio. Per questo-chiosa-ho ritenuto fondamentale, a tutela della salute dei nostri concittadini e soprattutto dei tanti anziani, di vietare l'attività di vendita porta a porta in un momento delicato come quello che stiamo vivendo". Provvedimento importante quello che porta la firma del primo cittadino Palmieri.

