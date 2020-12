Elisa Isoardi, il volto della felicità: “Finalmente l’ho rivista” (Di lunedì 14 dicembre 2020) La conduttrice televisiva Elisa Isoardi torna a casa, il volto della felicità: “Finalmente l’ho rivista”, il selfie con la sua mamma. (Instagram)“Non c’è niente di più bello che passeggiare in una Roma sotto la pioggia”, così qualche giorno fa Elisa Isoardi si faceva immortalare sul suo profilo Instagram in compagnia del suo cane Zenith. Nelle scorse ore, la conduttrice televisiva è tornata a farsi vedere sui social network, mentre ricondivide un altro momento di felicità e di gioia familiare. Ha infatti potuto riabbracciare la sua mamma dopo diverso tempo. —>>> Ti potrebbe interessare anche Elisa Isoardi, il cane Zenith: l’incontro e il ... Leggi su ck12 (Di lunedì 14 dicembre 2020) La conduttrice televisivatorna a casa, il, il selfie con la sua mamma. (Instagram)“Non c’è niente di più bello che passeggiare in una Roma sotto la pioggia”, così qualche giorno fasi faceva immortalare sul suo profilo Instagram in compagnia del suo cane Zenith. Nelle scorse ore, la conduttrice televisiva è tornata a farsi vedere sui social network, mentre ricondivide un altro momento die di gioia familiare. Ha infatti potuto riabbracciare la sua mamma dopo diverso tempo. —>>> Ti potrebbe interessare anche, il cane Zenith: l’incontro e il ...

zazoomblog : Raimondo Todaro si è innamorato ma la nuova fiamma non è Elisa Isoardi - #Raimondo #Todaro #innamorato #nuova - geidief : +++SPOILER: Dopo la Carlucci annuncerà il tango di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. #concertodinatale #senato - Notiziedi_it : Raimondo Todaro dimentica Elisa Isoardi con Sara Arfaoui de L’eredità - infoitcultura : Elisa Isoardi Natale in compagnia di donne | La rivelazione sulle vacanze - infoitcultura : Elisa Isoardi la ricetta del venerdì | Cosa bolle in pentola ? Video -