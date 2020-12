Elezioni Usa 2020, oggi il voto del Collegio elettorale per confermare la vittoria di Biden (Di lunedì 14 dicembre 2020) oggi, lunedì 14 dicembre, la vittoria del ticket democratico Biden/Harris alle presidenziali del 3 novembre sarà ratificata dal Collegio elettorale. Il Collegio è composto da 538 grandi elettori, che si riuniranno nelle rispettive capitali statali per eleggere il candidato più votato nello Stato che rappresentano. Un sistema indiretto Con le presidenziali si eleggono presidente e vicepresidente attraverso un sistema elettorale indiretto. I cittadini votano 538 grandi elettori, che a loro volta eleggono il presidente a scrutinio segreto e senza vincolo di mandato (principio previsto in 26 Stati), anche se è molto difficile che i grandi elettori non votino per il candidato per cui sono stati nominati. Per diventare presidente, il candidato deve ottenere almeno 270 voti ... Leggi su italiasera (Di lunedì 14 dicembre 2020), lunedì 14 dicembre, ladel ticket democratico/Harris alle presidenziali del 3 novembre sarà ratificata dal. Ilè composto da 538 grandi elettori, che si riuniranno nelle rispettive capitali statali per eleggere il candidato più votato nello Stato che rappresentano. Un sistema indiretto Con le presidenziali si eleggono presidente e vicepresidente attraverso un sistemaindiretto. I cittadini votano 538 grandi elettori, che a loro volta eleggono il presidente a scrutinio segreto e senza vincolo di mandato (principio previsto in 26 Stati), anche se è molto difficile che i grandi elettori non votino per il candidato per cui sono stati nominati. Per diventare presidente, il candidato deve ottenere almeno 270 voti ...

