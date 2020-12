Eki vince All Together Now, l’artista di strada del Duomo di Milano si aggiudica 50mila euro (Di lunedì 14 dicembre 2020) Eki vince All Together Now, l’artista di strada indonesiano dal Duomo di Milano al trionfo su Canale 5. Ad aggiudicarsi la terza edizione dello show musicale condotto da Michelle Hunziker è Eki, il 33enne nato a Giacarta che nel corso delle puntate ha stregato giudici e Muro dei Cento. Il cantante ha vinto l’ultimo testa a testa con Dalila Cavalera (seconda classificata) interpretando il brano Tappeto di fragole dei Modà. Ma chi è Eki? Il suo vero nome è Kam Cahayadi. l’artista ha lasciato la famiglia (composta da quattro sorelle e un fratello) in Indonesia per trasferirsi a Milano e dedicarsi alla sua grande passione, il canto. Fin dalla prima puntata, ha dichiarato in caso di vittoria di voler utilizzare il montepremi per aiutare le ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 14 dicembre 2020) EkiAllNow,diindonesiano daldial trionfo su Canale 5. Adrsi la terza edizione dello show musicale condotto da Michelle Hunziker è Eki, il 33enne nato a Giacarta che nel corso delle puntate ha stregato giudici e Muro dei Cento. Il cantante ha vinto l’ultimo testa a testa con Dalila Cavalera (seconda classificata) interpretando il brano Tappeto di fragole dei Modà. Ma chi è Eki? Il suo vero nome è Kam Cahayadi.ha lasciato la famiglia (composta da quattro sorelle e un fratello) in Indonesia per trasferirsi ae dedicarsi alla sua grande passione, il canto. Fin dalla prima puntata, ha dichiarato in caso di vittoria di voler utilizzare il montepremi per aiutare le ...

