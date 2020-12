Eclissi solare totale, ci sarà oggi 14 dicembre: ecco dove e come vederla (Di lunedì 14 dicembre 2020) oggi 14 dicembre avrà luogo un affascinante ed imperdibile fenomeno astronomico: un’Eclissi solare totale. Tuttavia, non sarà visibile ovunque: interesserà infatti l’Oceano Pacifico meridionale, l’Argentina, il Cile e l’Oceano Atlantico meridionale. Ma l’Italia potrà comunque ammirare l’evento: ecco dove e come. Quando e dove vedere l’Eclissi solare totale oggi 14 dicembre oggi 14 dicembre “il disco nero del Sole attraverserà il Cile e l’Argentina e la totalità avrà una durata massima di 2 minuti e 10 secondi, quando in Italia saranno le 17:14“, spiega l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020)14avrà luogo un affascinante ed imperdibile fenomeno astronomico: un’. Tuttavia, nonvisibile ovunque: interesserà infatti l’Oceano Pacifico meridionale, l’Argentina, il Cile e l’Oceano Atlantico meridionale. Ma l’Italia potrà comunque ammirare l’evento:. Quando evedere l’1414“il disco nero del Sole attraverserà il Cile e l’Argentina e la totalità avrà una durata massima di 2 minuti e 10 secondi, quando in Italia saranno le 17:14“, spiega l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile ...

