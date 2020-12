“È vergognoso” Notte movimentata al GF Vip | si infila nel suo letto… E scoppia la polemica

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip stasera e sempre di più l’attezione si sposta su Giacomo Urtis, il chirurgo dei vip che piano piano sta conquistando sempre più spazi all’interno della casa. Forse troppi per qualcuno. L’ultimo gesto del noto medico, infatti, ha creato diverse reazioni negativi a molti telespettatori. Ma andiamo con ordine. Domenica sera Tommaso Zorzi ha deciso di andare a dormire lontano da tutti gli altri. Dunque non con Maria Teresa Ruta come fa di solito. Fin qui nulla di particolare, ci mancherebbe. E poi sappiamo che a Zorzi, e non solo a lui, piace crearsi un piccolo spazio tutto suo. Se non fosse che, proprio nel cuore dellaquando Tommy si era addormentato, Giacomo Urtis ha pensato bene di andarsi adre nel letto con Tommaso scatenando sui social le critiche di molti fan che non hanno apprezzato il ...