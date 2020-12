È Morto Michele Torcaso, Bolzano Sotto Shock per il 17enne (Di lunedì 14 dicembre 2020) Un 17enne di Bolzano, Michele Torcaso, ha perso la vita in un incidente stradale che ha coinvolto la moto su cui viaggiava per le strade della sua città. Da una prima ricostruzione sembra che il ragazzo abbia sterzato improvvisamente per evitare di scontrarsi con un’auto che sopraggiungeva in senso opposto e sia andato a sbattere Leggi su youreduaction (Di lunedì 14 dicembre 2020) Undi, ha perso la vita in un incidente stradale che ha coinvolto la moto su cui viaggiava per le strade della sua città. Da una prima ricostruzione sembra che il ragazzo abbia sterzato improvvisamente per evitare di scontrarsi con un’auto che sopraggiungeva in senso opposto e sia andato a sbattere

