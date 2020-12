È morto John Le Carré | maestro di romanzi di spionaggio

Leggi su dire

(Di lunedì 14 dicembre 2020) “Con grande tristezza devo annunciare che David Cornwell, noto al mondo come John Le Carré, è morto sabato 12 dicembre 2020, dopo una breve malattia (non legata al Covid-19), in Cornovaglia”. Con queste parole l’agente letterario Jonny Gellar ha annunciato pubblicamente la scomparsa del grande scrittore britannico all’età di 89 anni.