È morto John Le Carré | la spia che divenne scrittore

(Di lunedì 14 dicembre 2020) ÈloLeIl celebreingleseLe, noto per i suoi romanzi di spionaggio, èall’età di 89 anni. Lo ha noto il suo agente. “È con grande tristezza che devo annunciare che David Cornwell, noto al mondo comeLe, èsabato 12 dicembre 2020, dopo una breve malattia (non legata al Covid-19), in Cornovaglia. Aveva 89 anni. I nostri pensieri vanno ai suoi quattro figli, alle loro famiglie e alla sua cara moglie Jane”, ha detto il suo agente Jonny Geller. La famiglia ha confermato che Ledi polmonite al Royal Cornwall Hospital, a Treliske, la notte di sabato. “Per sei decenni – si legge nella nota – ...

chedisagio : ?? È morto lo scrittore John Le Carré. - Agenzia_Ansa : Morto John Le Carrè, maestro dei romanzi di spionaggio #ANSA - repubblica : Morto John le Carré, suo il capolavoro 'La spia che venne dal freddo' - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Addio a John Le Carrè, maestro dei romanzi di spionaggio #ANSA - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: È morto per una polmonite a 89 anni lo scrittore britannico John le Carré. Verrà ricordato per i suoi grandi romanzi thri… -

Ex agente di MI5 e MI6, scrisse «La spia che venne dal freddo», best seller da 20 milioni di copie. Dai romanzi al successo sul grande schermo ...Aveva 89 anni ed era noto in tutto il mondo per i suoi romanzi di spionaggio ambientati durante la Guerra Fredda ...