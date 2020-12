È lei Miss Italia 2020. “Stento a crederci”: chi è Martina, 19 anni, la vincitrice della 81esima edizione del concorso (Di lunedì 14 dicembre 2020) Miss Italia ha un nome ed è quello di Martina Sambucini. Il concorso più celebre he premia la bellezza Italiana si è tenuto in streaming quindi attraverso i canali web e social. Tanti cambiamenti a cui far fronte per permettere all’edizione del 2020 di avere comunque una Miss. La pandemia non ha fermato la manifestazione che per questa edizione è stata guidata da Patrizia Mirigliani. Anche l’81esima edizione di Miss Italia ha una vincitrice. Tutto è stato tenuto a Roma presso lo Spazio Rossellini Polo Culturale Multidisciplinare Regionale attraverso la diretta in streaming sui canali web. A contendersi il podio 23 concorrenti di fronte a una giuria. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 dicembre 2020)ha un nome ed è quello diSambucini. Ilpiù celebre he premia la bellezzana si è tenuto in streaming quindi attraverso i canali web e social. Tanti cambiamenti a cui far fronte per permettere all’deldi avere comunque una. La pandemia non ha fermato la manifestazione che per questaè stata guidata da Patrizia Mirigliani. Anche l’diha una. Tutto è stato tenuto a Roma presso lo Spazio Rossellini Polo Culturale Multidisciplinare Regionale attraverso la diretta in streaming sui canali web. A contendersi il podio 23 concorrenti di fronte a una giuria. ...

