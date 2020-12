Dybala: «Non è vero che ho chiesto quelle cifre per il rinnovo, mi mettono contro i tifosi» (Di lunedì 14 dicembre 2020) Repubblica scrive di Dybala. La Juve resta una creatura di difficile comprensione. Rovistando tra le buone nuove c’è senz’altro il ritorno al gol di Dybala, che in campionato non segnava da luglio. I gol – scrive – hanno poteri medicinali: «Ne avevo bisogno. Non ero sereno. Non ero io. Adesso spero di essermi sbloccato». Resta il nodo contratto: Il suo rapporto con il club rimane però controverso. «Io la Juve la amo», dice ed è vero, visto che per non perderla si è messo di traverso a ogni tentativo di silurarlo. Però poi nel calcio gli amori sono regolati da un contratto e quello di Dybala rimane un enigma di difficile soluzione. «Il mio agente è stato un mese a Torino e nessuno l’ha chiamato. Eppure si è parlato tanto delle cifre che avrei chiesto: purtroppo sono ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 14 dicembre 2020) Repubblica scrive di. La Juve resta una creatura di difficile comprensione. Rovistando tra le buone nuove c’è senz’altro il ritorno al gol di, che in campionato non segnava da luglio. I gol – scrive – hanno poteri medicinali: «Ne avevo bisogno. Non ero sereno. Non ero io. Adesso spero di essermi sbloccato». Resta il nodo contratto: Il suo rapporto con il club rimane peròverso. «Io la Juve la amo», dice ed è, visto che per non perderla si è messo di traverso a ogni tentativo di silurarlo. Però poi nel calcio gli amori sono regolati da un contratto e quello dirimane un enigma di difficile soluzione. «Il mio agente è stato un mese a Torino e nessuno l’ha chiamato. Eppure si è parlato tanto delleche avrei: purtroppo sono ...

