DXY: Indice del dollaro USA scende di nuovo mentre il rally della sterlina guadagna forza (Di martedì 15 dicembre 2020) Le vendite inarrestabili dell’Indice del dollaro (DXY) hanno subito un’accelerazione oggi poiché i trader hanno reagito alle notizie positive dagli Stati Uniti e dall’estero. L’Indice viene scambiato a 90,55 dollari, il minimo da aprile 2018. Il dollaro USA è diminuito contro molti dei costituenti DXYsterlina britannica: un contributore chiave La sterlina britannica è oggi il maggior contributore alla debolezza dell’Indice del dollaro. La valuta, che ha una ponderazione dell’11% nell’Indice, è aumentata di oltre l’1,4% oggi. Questa performance è dovuta principalmente ai segnali positivi che il Regno Unito e l’UE raggiungeranno un accordo sulla Brexit entro la fine dell’anno. Un accordo sulla Brexit sarà ottimo per le due ... Leggi su invezz (Di martedì 15 dicembre 2020) Le vendite inarrestabili dell’del(DXY) hanno subito un’accelerazione oggi poiché i trader hanno reagito alle notizie positive dagli Stati Uniti e dall’estero. L’viene scambiato a 90,55 dollari, il minimo da aprile 2018. IlUSA è diminuito contro molti dei costituenti DXYbritannica: un contributore chiave Labritannica è oggi il maggior contributore alla debolezza dell’del. La valuta, che ha una ponderazione dell’11% nell’, è aumentata di oltre l’1,4% oggi. Questa performance è dovuta principalmente ai segnali positivi che il Regno Unito e l’UE raggiungeranno un accordo sulla Brexit entro la fine dell’anno. Un accordo sulla Brexit sarà ottimo per le due ...

zazoomblog : DXY: calo senza fine in vista per l’indice del dollaro USA - #senza #vista #l’indice #dollaro - PaoloLuraschi : Il rapporto di cambio GBP/USD ha cominciato la settimana in lieve flessione,la debolezza della sterlina causata dal… -

Ultime Notizie dalla rete : DXY Indice DXY | indice dollaro USA sotto pressione in attesa dei libri paga non agricoli Zazoom Blog Grandi gap e acquisti ancora più grandi: 5 cose da osservare in Bitcoin questa settimana

Nonostante la formazione di un altro gap da 1.000$ nei future del CME, Bitcoin mostra notevole forza puntando verso la resistenza decisiva dei 20.000$ ... DXY: calo senza fine in vista per l’indice del dollaro USA

L'indice del dollaro USA è in caduta libera anche a causa dei pacchetti di stimolo in Europa e Germania. Mitch McConnel ha rifiutato un accordo bipartisan. Nonostante la formazione di un altro gap da 1.000$ nei future del CME, Bitcoin mostra notevole forza puntando verso la resistenza decisiva dei 20.000$ ...L'indice del dollaro USA è in caduta libera anche a causa dei pacchetti di stimolo in Europa e Germania. Mitch McConnel ha rifiutato un accordo bipartisan.