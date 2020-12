Dpcm Natale e Capodanno: governo valuta misure più rigide (Di lunedì 14 dicembre 2020) La decisione presa dal governo per Natale e Capodanno di limitare gli spostamenti a quelli all’interno del proprio Comune aveva portato a forti contestazioni da molti governatori delle regioni tanto da portare il premier Giuseppe Conte a riconsiderare l’opportunità di allargare le possibilità di spostamento. Ora però il governo sembra pronto a una nuova stretta, lasciando qualche deroga agli spostamenti tra i piccoli comuni. Covid e Natale Il premier Giuseppe Conte ha incontrato i capidelegazione e quello che emerge dal loro incontro è una posizione compatta decisa quindi sulla via dello stop agli spostamenti. Resta una piccola apertura, ma solo per gli spostamenti tra i piccoli comuni. Gli abitanti di comuni che contano 5mila persone potrebbero potersi spostare entro i 30 km. Nulla di certo ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 14 dicembre 2020) La decisione presa dalperdi limitare gli spostamenti a quelli all’interno del proprio Comune aveva portato a forti contestazioni da molti governatori delle regioni tanto da portare il premier Giuseppe Conte a riconsiderare l’opportunità di allargare le possibilità di spostamento. Ora però ilsembra pronto a una nuova stretta, lasciando qualche deroga agli spostamenti tra i piccoli comuni. Covid eIl premier Giuseppe Conte ha incontrato i capidelegazione e quello che emerge dal loro incontro è una posizione compatta decisa quindi sulla via dello stop agli spostamenti. Resta una piccola apertura, ma solo per gli spostamenti tra i piccoli comuni. Gli abitanti di comuni che contano 5mila persone potrebbero potersi spostare entro i 30 km. Nulla di certo ...

