Dopo il Covid la febbre gialla. Per gli scienziati potrebbe essere la prossima pandemia in arrivo

"Mi piacerebbe dirvi che il Covid-19 è il nostro unico problema ma purtroppo non c'è nulla di più distante dalla realtà". Matteo Bassetti gela le aspettative di chi credeva che saremmo stati almeno un po' tranquilli nell'era post-Covid. 

La febbre gialla candidata per futura pandemia

"La febbre gialla è una seria candidata per una futura pandemia", avverte il direttore della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid-19 della Liguria, in un post su Facebook. 

Tutto a causa del cambiamento climatico

"A causa del cambiamento climatico, il suo vettore di trasmissione principale –

