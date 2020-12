Dopo Augias | anche Cofferati | Castellina e Melandri rinunciano agli onori di Parigi

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 14 dicembre 2020) “Grazie a Corradoper la decisione di restituire la Legion d’onore poiché è la stessa onoreficenza consegnata ad Al Sisi. L’esempio diè di meravigliosa coerenza e di sostegno per le cause per i diritti civili”. Paola e Claudio Regeni, genitori del ricercatore ucciso al Cairo nel 2016, nel corso della trasmissione “Che tempo che fa”, hanno così elogiato la scelta dello scrittore. Il gesto dinon resta isolato,hanno deciso di rinunciaredi. Si legge su Repubblica: Per il mio modo di intendere il mondo non è dato che possa ritrovarmi in compagnia di Al Sisi», commenta Sergioche ha deciso ieri di rinunciare alla ...