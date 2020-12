Don’t Look Up: le foto di Matthew Perry sul set del film (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sono state diffuse le foto di Don’t Look Up, di Adam McKay, che ritraggono un sorridente Matthew Perry sul set di Boston Nonostante l’attesissima reunion di Friends sia stata rimandata più e più volte, Matthew Perry è più impegnato che mai. Lo scorso giovedì, infatti, l’attore è stato fotografato a Boston, in Massachusetts, sul set del suo prossimo film, Don’t Look Up, commedia del regista Adam McKay che verrà distribuita dal colosso dello streaming mondiale, Netflix. Vestito in maniera elegante, con giacca, cappotto e cravatta abbinati, l’attore veterano di Friends è stato immortalato con un grande sorriso stampato in faccia mentre girava una scena all’aperto, apparenntemente un comizio politico, ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 14 dicembre 2020) Sono state diffuse lediUp, di Adam McKay, che ritraggono un sorridentesul set di Boston Nonostante l’attesissima reunion di Friends sia stata rimandata più e più volte,è più impegnato che mai. Lo scorso giovedì, infatti, l’attore è statografato a Boston, in Massachusetts, sul set del suo prossimoUp, commedia del regista Adam McKay che verrà distribuita dal colosso dello streaming mondiale, Netflix. Vestito in maniera elegante, con giacca, cappotto e cravatta abbinati, l’attore veterano di Friends è stato immortalato con un grande sorriso stampato in faccia mentre girava una scena all’aperto, apparenntemente un comizio politico, ...

