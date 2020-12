Disastro naturale per una scogliera erosa: tanti paesi tagliati fuori (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’azione erosiva inarrestabile praticata dal mare su di una scogliera ha portato ad una situazione di irreversibilità molto grave. Una intera città, assieme ai villaggi che sorgono nelle vicinanze, rischiano di essere isolati in maniera importante nel giro di poche settimane. E questo potrebbe accadere qualora una porzione di una scogliera dovesse franare in mare. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 14 dicembre 2020) L’azione erosiva inarrestabile praticata dal mare su di unaha portato ad una situazione di irreversibilità molto grave. Una intera città, assieme ai villaggi che sorgono nelle vicinanze, rischiano di essere isolati in maniera importante nel giro di poche settimane. E questo potrebbe accadere qualora una porzione di unadovesse franare in mare. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

raffaelepenocch : @Montecitorio NON CHIUDETE TUTTO! Fate invece intervenire L'ESERCITO E GLI ALPINI in modo capillare con precise dir… - innaturale_it : Nell’#Atlantico un anomalo boom di #alghe ha causato gravi danni, Ora la scienza e le comunità coinvolte si sono al… - Cristoincroce1 : @sololaIazio Adesso però simula un disastro naturale o un’invasione aliena che si abbatte sul presepe - nattydoctor : come siete indifferenti alle vittime quotidiane del delirio neoliberista, di cui il disastro COVID è naturale conse… - FriulLibar : @Pupi18054216 @chiaberger già, parlarono poi di 'disastro naturale', perfino il Buzzati, non solo il Montanelli. -