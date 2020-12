Diritto all’oblio per chi è estraneo a fatti giudiziari. Lo dice il Garante (Di lunedì 14 dicembre 2020) Abbiamo già parlato diffusamente di Diritto all’oblio online, ovvero un concetto del Diritto che è frutto delle nuove tecnologie e della diffusione estesa che esse ormai hanno nella società odierna. Qui di seguito vogliamo riconsiderare l’argomento sotto un differente punto di vista, ovvero il Diritto all’oblio che scatta per chi, alla luce delle indagini e dei processi, è risultato estraneo a fatti e vicende giudiziarie. Vediamo più da vicino. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sulla frode informatica, che cos’è, come si manifesta e quando è reato, clicca qui. Non un giudice, ma il Garante della Privacy ha stabilito che Google e tutti gli altri motori di ricerca, ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 14 dicembre 2020) Abbiamo già parlato diffusamente dionline, ovvero un concetto delche è frutto delle nuove tecnologie e della diffusione estesa che esse ormai hanno nella società odierna. Qui di seguito vogliamo riconsiderare l’argomento sotto un differente punto di vista, ovvero ilche scatta per chi, alla luce delle indagini e dei processi, è risultatoe vicendee. Vediamo più da vicino. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più sulla frode informatica, che cos’è, come si manifesta e quando è reato, clicca qui. Non un giu, ma ildella Privacy ha stabilito che Google e tutti gli altri motori di ricerca, ...

Affaritaliani : Giornali online, social e diritto all'oblioQuando un imprenditore può chiederlo - SilviaSimoncini : FNSI - Nuova vittoria in tribunale per Paolo Borrometi: nessun diritto all'oblio, le notizie su Gennuso restano onl… - prevenzione : @DomenicoDato @flavia_marzano @LuigiBrugnaro @comunevenezia La delibera anac segue (anche per competenza) il provve… - DomenicoDato : @prevenzione @flavia_marzano @LuigiBrugnaro @comunevenezia Non credo c'entri il diritto all'oblio in questo caso. D… - prevenzione : @flavia_marzano @LuigiBrugnaro @comunevenezia È corretto. Rappresenta l'applicazione del diritto all'oblio. Anche l… -