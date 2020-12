Diretta sorteggio Champions League | orario e dove vederli in Tv

Leggi su italiasera

(Di lunedì 14 dicembre 2020) La fase a gironi è stata archiviata: l’Italia porta agli ottavi diJuventus, Lazio e Atalanta. Non ce l’ha fatta l’Inter, ultima del proprio raggruppamento. Oggi, lunedì 14 dicembre, le italiane conosceranno le avversarie che incontreranno sul cammino europeo. Alle 12, infatti, l’urna di Nyon deciderà gli accoppiamenti degli ottavi della competizione. L’unica rappresentante in prima fascia della serie A sarà la Juventus, Lazio e Atalanta, seconde nei rispettivi gironi, a loro spetterà il compito più difficile, perché le avversarie che si prospettano sono tutte di altissimo livello: Borussia Dortmund, Chelsea, Psg, Bayern Monaco, Manchester City, Liverpool, Real Madrid. Le possibili avversarie della Juventus sono invece: Siviglia, Lipsia, Atletico Madrid, Porto, Borussia Monchengladbach. Al momento infatti non possono incrociarsi ...