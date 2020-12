Digitale, nuova certificazione dei dispositivi medici bomba a orologeria per sistemi Ssn (Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA – Il nuovo regolamento europeo per la certificazione dei dispositivi medici (MDR) che dopo un’ulteriore deroga causa Covid entrera’ in vigore nel maggio 2021 rischia di essere una bomba a orologeria per le aziende sanitarie italiane.Perche’ la normativa introdotta per garantire maggiore sicurezza ai pazienti e favorire l’innovazione, interviene anche sui software gestionali e “in molti casi c’e’ una situazione gia’ pesantemente non conforme alla normativa precedente e ci si trovera’ ad avere a che fare con un regolamento che pretende molto di piu’ in fatto di sicurezza del software”. Leggi su dire (Di lunedì 14 dicembre 2020) ROMA – Il nuovo regolamento europeo per la certificazione dei dispositivi medici (MDR) che dopo un’ulteriore deroga causa Covid entrera’ in vigore nel maggio 2021 rischia di essere una bomba a orologeria per le aziende sanitarie italiane.Perche’ la normativa introdotta per garantire maggiore sicurezza ai pazienti e favorire l’innovazione, interviene anche sui software gestionali e “in molti casi c’e’ una situazione gia’ pesantemente non conforme alla normativa precedente e ci si trovera’ ad avere a che fare con un regolamento che pretende molto di piu’ in fatto di sicurezza del software”.

