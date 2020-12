Diego Rivera | fuori il 18 dicembre il primo album “Gran Riserva”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Per, progetto artistico di Carmine Tundo (La Municipal), arriva ilRiserva“. Uscirà venerdì 18distribuito da Artist First su label luovo, il disco che segna il debutto del cantautore salentino nel nuovo percorso artistico Anticipato dai singoli “Santa Maria al Bagno” e “Malvasia Nera”, l’affascinante percorso sonoro diculmina nella pubblicazione dell’opera prima: una raccolta di storie che si sussegue come in un film, dove brani dal sapore latino e dalla fattura della scuola classica cantautoriale italiana si alternano a intermezzi strumentali che richiamano paesaggi e terre lontane. Carmine Tundo è un artista poliedrico sempre alla ricerca di ...