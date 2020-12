Diego Dalla Palma/ "Sono stato abusato sessualmente dai preti, ma ho perdonato" (Di lunedì 14 dicembre 2020) Diego Dalla Palma ospite a Oggi è un altro giorno: "Io Sono stato massacrato Dalla società, da tutti i miei simili, Sono morto mille volte e mille volte Sono resuscitato" Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 14 dicembre 2020)ospite a Oggi è un altro giorno: "Iomassacratosocietà, da tutti i miei simili,morto mille volte e mille volteresuscitato"

teatroallascala : A quasi 25 anni dalla sua prima inaugurazione scaligera, @jdiego_florez torna tra i protagonisti del 7 dicembre. Do… - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #8: Cortesie per gli ospiti. La guida per ricevere a casa. Csaba dalla Zorza,… - letmebethesaame : chissà che pensa diego dalla palma del trucco obbrobrioso della conduttrice - shelshapira : RT @NEG_Zone: «A casa non lo dissi, mamma mi avrebbe dato due ceffoni, per lei, i preti erano solo buoni». #DiegoDallaPalma #28novembre ht… - letmebethesaame : diego dalla palma tutti i giorni a rai uno a parlare mi sta incantando -