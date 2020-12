Dialoghi con la città, Sepe incontra il ministro Manfredi. Diretta streaming (Di lunedì 14 dicembre 2020) Oggi lunedì 14 dicembre 2020, alle ore 18, ultimo incontro dei “Dialoghi con la città”, incentrati sul tema: “Lo sguardo della fede sul futuro della città”, che quest’anno non sono itineranti, a causa della crisi epidemiologica provocata dalla diffusione del virus Covid-19 e della conseguente necessità di evitare assembramenti. Interlocutore del Cardinale Sepe sarà il ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica, Gaetano Manfredi, nella Chiesa Cattedrale, Basilica di Santa Restituta. Al centro della riflessione “La percezione della fragilità: Pensavamo di rimanere sempre sani in un mondo malato”. I “Dialoghi” sono introdotti dal Vicario Episcopale alla Cultura, monsignor Adolfo Russo. Il chitarrista Ivano Pagliuso esegue Mallorca di I. Albeniz I ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 14 dicembre 2020) Oggi lunedì 14 dicembre 2020, alle ore 18, ultimo incontro dei “con la”, incentrati sul tema: “Lo sguardo della fede sul futuro della”, che quest’anno non sono itineranti, a causa della crisi epidemiologica provocata dalla diffusione del virus Covid-19 e della conseguente necessità di evitare assembramenti. Interlocutore del Cardinalesarà ildell’Università e della Ricerca Scientifica, Gaetano, nella Chiesa Cattedrale, Basilica di Santa Restituta. Al centro della riflessione “La percezione della fragilità: Pensavamo di rimanere sempre sani in un mondo malato”. I “” sono introdotti dal Vicario Episcopale alla Cultura, monsignor Adolfo Russo. Il chitarrista Ivano Pagliuso esegue Mallorca di I. Albeniz I ...

