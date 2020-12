Deriva negazionista della Gismondo

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Andrea Cuomo La scienziata del "Fatto" all'Afd: "Dati falsi solo per intimidire" Essere virologi e sminuire il Covid è come lavorare in macelleria da vegani. Un controsenso. Eppure Maria Rita, 66 anni, direttrice del Laboratorio di Microbiologia clinica e virologia del Sacco di Milano e collaboratrice del Fatto Quotidiano, definita dalla stampa tedesca «eine der Top-Virologen Italiens», uno dei più importanti virologi italiani (il tedesco non è casuale), ha una certa qual tendenza a frequentare l'angiporto del negazionismo germanico. La signora si presta volentieri a parlare con i figuri dell'ultradestra e accetta che le sue parole vengano da essi strumentalizzate molto più di quanto tolleri le critiche di chi in Italia ne nota la bizzarria. Qualche giorno fa sulla rivista tedesca Compact, superconservatrice e apertamente complottista, è ...