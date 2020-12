Delirio a “la Zanzara”, l’On. Librandi, Italia Viva “I meridionali resistono di più al Coronavirus perché sono africani bianchi” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una dichiarazione che farà molto discutere quella rilasciata dall’Onorevole Gianfranco Librandi durante la trasmissione La Zanzara condotta da Massimo Cruciani. Il racconto della discussione tra Librandi e Donzelli Cruciani ha voluto rivivere i momenti di un durissimo scontro che l’Onorevole Gianfranco Librandi di Italia Viva aveva avuto qualche giorno prima con Giovanni Donzelli di Fratelli d’Italia durante la trasmissione Diritto e Rovescio. La discussione, tra l’esponente di governo e quello dell’opposizione, era diventata durissima sul tema immigrazione. Abrogati i decreti Salvini, l’Italia, con il governo giallo-rosso, ha voluto riaprire i porti dando la possibilità di sbarcare, senza alcun intralcio, a tantissimi ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 14 dicembre 2020) Una dichiarazione che farà molto discutere quella rilasciata dalorevole Gianfrancodurante la trasmissione La Zanzara condotta da Massimo Cruciani. Il racconto della discussione trae Donzelli Cruciani ha voluto rivivere i momenti di un durissimo scontro cheorevole Gianfrancodiaveva avuto qualche giorno prima con Giovanni Donzelli di Fratelli d’durante la trasmissione Diritto e Rovescio. La discussione, tra l’esponente di governo e quello dell’opposizione, era diventata durissima sul tema immigrazione. Abrogati i decreti Salvini, l’, con il governo giallo-rosso, ha voluto riaprire i porti dando la possibilità di sbarcare, senza alcun intralcio, a tantissimi ...

