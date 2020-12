De Luca a San Giuseppe Vesuviano: inaugurazioni e raccomandazioni Covid (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giuseppe Vesuviano (Na) – Il governatore campano, Vincenzo De Luca, è stato oggi in visita a San Giuseppe Vesuviano per l’inaugurazione del cantiere della pista ciclabile che dal Comune Vesuviano toccherà Terzigno, Boscoreale e Torre Annunziata. “Il completamento di quest’opera – ha spiegato il primo cittadino, Vincenzo Catapano – vorrà dire verde pubblico, possibilità di sport all’aria aperta, riqualificazione urbana, qualità della vita, per San Giuseppe Vesuviano e per i territori dei comuni attraversati”. Mentre il presidente della Giunta Regionale ha nuovamente invitato alla prudenza in vista delle festività natalizie imminenti e l’emergenza sanitaria. “Tutti noi avvertiamo la necessità di vivere il Natale in modo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSan(Na) – Il governatore campano, Vincenzo De, è stato oggi in visita a Sanper l’inaugurazione del cantiere della pista ciclabile che dal Comunetoccherà Terzigno, Boscoreale e Torre Annunziata. “Il completamento di quest’opera – ha spiegato il primo cittadino, Vincenzo Catapano – vorrà dire verde pubblico, possibilità di sport all’aria aperta, riqualificazione urbana, qualità della vita, per Sane per i territori dei comuni attraversati”. Mentre il presidente della Giunta Regionale ha nuovamente invitato alla prudenza in vista delle festività natalizie imminenti e l’emergenza sanitaria. “Tutti noi avvertiamo la necessità di vivere il Natale in modo ...

