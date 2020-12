Dayane Mello scopre che ha delle fan brasiliane che votano per salvarla (Di lunedì 14 dicembre 2020) La scorsa settimana un televoto ha stravolto gli equilibri dentro la casa del GF Vip ed ha mandato in crisi molte fan di Zorzi. Dayane Mello in una sfida a 6 ha stravinto con il 38% dei voti, guadagnandosi così l’immunità dalle nomination. Tommaso che poco tempo prima era risultato il più amato dal pubblico con il 40% delle preferenze in questo caso si era fermato al 26%. I numeri hanno fatto storcere il naso a tanti telespettatori e in pochi minuti è stato svelato il mistero. Molti dei voti della modella arrivavano dal Brasile. Nel suo paese natale Dayane Mello si è fatta migliaia di fan pronte a votarla anche utilizzando trucchetti come email temporanee e codici che circolano su alcune chat di Telegram. Alfonso Signorini è stato bersagliato di domande proprio in merito alle fan ... Leggi su biccy (Di lunedì 14 dicembre 2020) La scorsa settimana un televoto ha stravolto gli equilibri dentro la casa del GF Vip ed ha mandato in crisi molte fan di Zorzi.in una sfida a 6 ha stravinto con il 38% dei voti, guadagnandosi così l’immunità dalle nomination. Tommaso che poco tempo prima era risultato il più amato dal pubblico con il 40%preferenze in questo caso si era fermato al 26%. I numeri hanno fatto storcere il naso a tanti telespettatori e in pochi minuti è stato svelato il mistero. Molti dei voti della modella arrivavano dal Brasile. Nel suo paese natalesi è fatta migliaia di fan pronte a votarla anche utilizzando trucchetti come email temporanee e codici che circolano su alcune chat di Telegram. Alfonso Signorini è stato bersagliato di domande proprio in merito alle fan ...

