Damiano Carrara irriconoscibile | spunta lo scatto da bambino

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 14 dicembre 2020)pubblica un vecchiosu Instagram ed è quasi(Instagram @chefè ormai un personaggio molto conosciuto in Italia ed anche in America, dove ha lavorato nella sua pasticceria per tantissimi anni. Amato ed ammirato da tutti, soprattutto da un vastissimo pubblico femminile, lo Chef si è fatto conoscere dal pubblico italiano prendendo parte al programma Bake Off Italia – Dolci in forno presso il canale RealTime. Adesso vediamo impegnato lo Chef, insieme ad Ernst Knam, con la messa in onda delle puntate di Junior Bake Off, con la coppia sposata Flavio Montrucchio ed Alessia Mancini per la prima volta alla conduzione del ...