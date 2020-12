Dall’Inghilterra, Eriksen torna in Premier League: lo cerca il Manchester United (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tanto discusso in Italia, Christian Eriksen potrebbe già dire addio dopo appena un anno in Serie A. Più ombre che luci, non sempre per colpa sua, ma il profetto Inter non pare proprio prevedere il suo impiego.Titolare contro il Cagliari nell'ultima gara di campionato dei nerazzurri: poco meno di 60 minuti di gioco, poi la sostituzione. Il danese non ha convinto Conte che pare non aver più intenzione di puntare su di lui. Ecco perché dall'Inghilterra, rimbalzano serie voci di un clamoroso ritorno in Premier League.Eriksen al Manchester Unitedcaption id="attachment 1005637" align="alignnone" width="550" Eriksen (getty images)/captionSecondo quanto riporta il Sun, Eriksen sarebbe pronto a salutare l'Italia già nella prossima finestra di mercato. Troppo ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 14 dicembre 2020) Tanto discusso in Italia, Christianpotrebbe già dire addio dopo appena un anno in Serie A. Più ombre che luci, non sempre per colpa sua, ma il profetto Inter non pare proprio prevedere il suo impiego.Titolare contro il Cagliari nell'ultima gara di campionato dei nerazzurri: poco meno di 60 minuti di gioco, poi la sostituzione. Il danese non ha convinto Conte che pare non aver più intenzione di puntare su di lui. Ecco perché dall'Inghilterra, rimbalzano serie voci di un clamoroso ritorno inalcaption id="attachment 1005637" align="alignnone" width="550"(getty images)/captionSecondo quanto riporta il Sun,sarebbe pronto a salutare l'Italia già nella prossima finestra di mercato. Troppo ...

