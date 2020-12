Dall’11 dicembre “D.O.C. Deluxe Edition” è il nuovo album di Zucchero (Di lunedì 14 dicembre 2020) Milano. «Tutto il mondo ci sta illudendo anche con questa pandemia: sembra un gioco di parole, ci baciamo, io invece sono un orso e preferisco una stretta di mano». Lo ha affermato Zucchero “Sugar” Fornaciari alla presentazione su zoom del nuovo album “D.O.C. Deluxe Edition”, disponibile dallo scorso venerdì 11 dicembre, contenente tutti i brani dell’album “D.O.C.” di poco più di un anno fa, più sei nuove canzoni tra cui “September”, il singolo attualmente in radio in cui duetta con Sting. «È l’ultimo brano degli inediti, realizzato insieme a Sting che, dopo averne composto la musica mi ha chiamato per propormi di adattare alla melodia un testo in italiano – ha sostenuto – Ci conosciamo da 30 anni, a me il brano è piaciuto molto sin da subito e poi lavorandoci ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 14 dicembre 2020) Milano. «Tutto il mondo ci sta illudendo anche con questa pandemia: sembra un gioco di parole, ci baciamo, io invece sono un orso e preferisco una stretta di mano». Lo ha affermato“Sugar” Fornaciari alla presentazione su zoom del“D.O.C., disponibile dallo scorso venerdì 11, contenente tutti i brani dell’“D.O.C.” di poco più di un anno fa, più sei nuove canzoni tra cui “September”, il singolo attualmente in radio in cui duetta con Sting. «È l’ultimo brano degli inediti, realizzato insieme a Sting che, dopo averne composto la musica mi ha chiamato per propormi di adattare alla melodia un testo in italiano – ha sostenuto – Ci conosciamo da 30 anni, a me il brano è piaciuto molto sin da subito e poi lavorandoci ...

