Cyberpunk 2077 e i rimborsi | Sony li starebbe bloccando su PS4 e PS5

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Parlando di, l'argomento "" è, all'atto pratico, uno dei più scottanti in questo momento: la stessa CD Projekt Red, nel suo messaggio di 'scuse' suggerisce di chiedere l'eventuale rimborso della propria copia al rivenditore o, in seconda istanza, di mandar loro una e-mail. Il problema è che, mentre gli Store PC hanno politiche di refund semplici e chiare, e anche da retailer come GameStop e Amazon è possibile ottenere un rimborso restituendo prontamente il gioco, il PlayStation Store ha delle modalità di rimborso poco ben disposte verso il consumatore e, a dispetto delle prime testimonianze sui social di alcuni utenti a quanto pare risarciti, sembrerebbe che orastia sistematicamente rifiutando risarcimenti. "Secondo i nostri registri, il prodotto è stato scaricato/mandato in streaming, e a ...