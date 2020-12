Cusano Mutri | oltre 300mila euro per la prevenzione del rischio idrogeologico

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiIl comune diè stato oggetto di tre finanziamenti, per un totale complessivo di335,932, per interventi di progettazione atti alla mitigazione e al contenimento del. Nello specifico si tratta di progettazioni che riguarderanno: “Riqualificazione urbana, riassettoe messa in sicurezza della Contrada Santa Maria del Castagneto”; “Interventi di messa in sicurezza del territorio aalle contrade San Felice, Ariella e Sant’Antonino”; “Messa in sicurezza idrogeologica dell’abitato di Civitella Licinio e della strada comunale Calvario”. “Si tratta di fondi erogati dal Ministero dell’Interno con il decreto pubblicato in applicazione della Legge Finanziaria ...